Az adásban fel sem tudták fogni, hogy mi is történt.

Fotó: TV2

Előző héten Törőcsik Franciska és Baranya Dávid az idei Dancing with the Stars során először kaptak maximális pontszámot. Kezdetben a versenypáros el sem akarta hinni, hogy ilyen nagy hatással voltak a zsűritagokra és a nézőkre, de mint kiderült, nagyon boldogok, amiért sikerült ilyen produkciót előadniuk. Most a TV2 kameráinak elmondták, miért nem látszott rajtuk elsőre ez a hatalmas öröm.

„Tehát az történt, hogy én belül így meghatódtam, még egy kicsit be is könnyeztem, aztán már el is kezdtem magam szégyellni, hogy ennyit arról, hogy megfogadtam, nem fogok sírdogálni” – kezdte a kisvideóban Törőcsik, majd így folytatta: