A rapper emiatt félbe is szakította a koncertet. Az erről készült felvétel közel kétmilliós megtekintésnél jár.

KKevin, azaz Kövesi Kevin szombaton a Generali Freeze Fesztivál keretein belül a Városligeti Műjégpályán lépett fel, koncertjéről pedig több felvétel is kikerült a TikTokra, amelyek közül egy hatalmas port kavart. A videón ugyanis az látható, ahogy a rappert a fellépése kellős közepén valaki fejbe dobja egy hógolyóval.

A rapper, aki a Sztárbox 2023-as évadában Brasch Bence első ellenfele volt, ám a színész kiütéssel legyőzte őt, éppen a Rólad szól című dalát adta elő, amikor a hógolyó eltalálta.

Egy kib**ott nagy tapsot saját magatoknak, testvéreim!

– szúrta oda a dal közben KKevin, éppen ekkor vágta fejen a hógolyó is. A rapper ezt megelégelve úgy döntött, véget vet a bulinak, le is sétált a színpadról.

Nagyon szépen köszöntem a sok embernek, aki nem tud viselkedni! Akkor ennyi volt, gyerekek, csókollak titeket!

– búcsúzott a rapelőadó, akiről videó is készült. Mint kiderült, az említett felvételt, amely közel 2 milliós megtekintésnél jár a TikTokon, a rapper is látta, sőt kommentet is fűzött hozzá.

Amúgy jó dobás volt

– jegyezte meg néhány nevetős emoji kíséretében KKevin, aki az Instagram-oldalán már másképpen fogalmazott.

„Pár szóban a tegnapról. Aki miattam jött el, annak nagyon szépen köszönöm, és imádlak titeket, és sajnálom a pár kis veréb nevében, hogy nem tudtuk ezt a bulit lenyomni.

Tisztáznám, hogy amúgy nem azzal volt a problémám, hogy eltaláltak hógolyóval. Lesz*rom. Amúgy a 150. hógolyó repült el, és egyszer szóltam is normálisan, plusz egy lézeres f***opó világította ki a szememet, szóval több dolog volt, ami zavart, de ez teljesen mindegy is, ettől függetlenül lenyomtam volna a show-t. Mögöttem van több millió forint hangtechnika, ami nyilván nem jut el az emberek agyáig.

Nem szerettem volna megvárni, hogy elromoljon, semmi sértődöttség nélkül lejöttem a színpadról, ittam egy forralt bort, aztán elmentem kajálni, csak azokat sajnáltam, akik szerettek, és miattam jöttek el vagy utaztak. Aki meg a 16. sorból el mer dobni egy hógolyót… nem tudok mit mondani, nagyon csibészek vagytok, vagány dolog volt aztán kitenni TikTokra… Több mint szánalmas. Ha úgy van, legközelebb gyertek hátra a backstage-be, aztán kaphattok hógolyókat” – fejtette ki a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében a rapper, akit rajongói egyébként visszavártak volna a színpadra. Íme a videó, ahogy a rajongók visszakövetelik a rappert: