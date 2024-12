Hamarosan hivatalosan is egy családdá válik Eddie Murphy és Martin Lawrence famíliája, összeházasodnak ugyanis a színészek gyermekei! Az Amerikába jöttem sztárjának 35 éves fia, Eric múlt szerdán megkérte Jasmin Lawrence kezét, aki persze igent mondott szerelmének. A romantikus, gyertyafényes eljegyzésről a leendő házastársak most egy videót is megosztottak Instagram-oldalukon, amelyhez a 28 éves menyasszony a következő sorokat írta:

Isten valóban megáldott minket egy ilyen sorsszerű szerelemmel. Nem is lehetnék izgatottabbak életünk új fejezete miatt!

A fiatalok 2021. óta alkotnak egy párt, és bár azt egyelőre nem lehet tudni, mikor terveznek oltár elé állni, Eddie Murphy nemrég arról beszélt, alig várja, hogy kollégájával közös unokájukat tarthassa a kezében.

(via Blikk)