Az egykori műsorvezető a napokban adott életet kisfiának.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, november végén megszületett Tornóczky Anita első gyermeke. A 45 éves tévés rendkívül nehéz utat járt végig, mire áldott állapotba került: körülbelül 20-25 orvost keresett fel. Tornóczky már nagyon vágyott arra, hogy gyermeke lehessen, és párjával, Miklóssal azt sem titkolták, hogy a gyermekáldás lombikprogram segítségével adatott meg számukra.

Mint azt korábban kifejtette, az a tény, hogy ő sikerrel járt, több nőt is reménnyel tölthet el, valamint célul tűzte ki azt is, hogy ledöntse a lombik körüli társadalmi titkolózást. Azóta megtudhattuk, Kisfia a Noel nevet kapta, akiről képeket is mutatott az édesanya közösségi oldalán.

Azt, hogy milyen volt a szülés, most nem fogom elmesélni, nem életem élménye volt, de a végeredmény nyilván az. Nem szeretnék szülési naplót csinálni a live-ból. De most már mindenki jól van

– számolt be Instagramján az egykori műsorvezető, amit a Story szúrt ki.

Megjegyezte, nem szeretné állandóan mutogatni a kisfiát közösségi médiában, de annyit elárult, már most nagyon büszke rá. „Nagyon rendes gyerek, apukájával most is itt sétál mellettem három méterre és semmit nem hallotok belőle. Csak azért késtem, mert most kezd rájönni arra, hogyan kell magához venni a tejcsit, és már eléggé jó akarat-érvényesítő, akkor enged el, amikor azt gondolja elég volt”– tette hozzá.