Mint ismert, Berki Mazsinak vasárnap este a Hell Boxing Kings negyeddöntőjében mindössze egy komolyabb ütésre volt szüksége ahhoz, hogy legyőzze ellenfelét, a román származású énekesnőt, Giulia Anghelescu-t, az ugyanis ettől sírva fakadt, a bíró pedig lefújta a meccset az első menetben. Berki Mazsi nem tagadja, hosszabb mérkőzésre várt, de úgy van vele, így legalább tud még meglepetést okozni a későbbiekben a gálán.

Őszintén szólva, ennél hosszabb mérkőzésre számítottam, de nem bánnám, ha mindenkivel ilyen hamar végeznék. A nézőknek egy izgalmasabb, de mindenképpen hosszabb meccs járt volna, a boksz viszont ilyen. Ahogy meséltem a kisfilmemben is, ha ezt a jobbost bekapja, egészen Romániáig repítem, s az első ütésemmel haza is küldtem

– mondta el a Blikknek az influenszer, hozzátéve, a formájával nagyon meg van elégedve, ugyanakkor sajnálja, hogy nem tudta megmutatni a ringben, hogy mennyit fejlődött az elmúlt egy évben.

„Gyermekként mindig is arról álmodtam, hogy élsportoló leszek, és ez most megadatott, hónapok óta ugyanis így élek. Naponta kétszer edzek, helyesen táplálkozom, és a regenerálódásra is nagyon figyelek. Emiatt kevesebb időm jutott a gyermekemre, a páromra, a családomra, mert most mindent ennek rendelek alá. A hétvégéken tudom ezt pótolni, akkor tudok pihenni, kikapcsolódni” – osztotta meg Berki Mazsi.