Őszintén mesélt súlyproblémáiról a Blikknek Solti Berni, akit a nézők hamarosan a Nyerő Páros új különkiadásában is láthatnak. Az édesanya sokáig 52 kg-ot nyomott, ami épp megfelelő volt 160 cm-es magasságához.

„Aztán ahogy belekezdtünk a lombikprogramba, a sok szteroid miatt szaladtak föl rám a kilók. Egy ilyen folyamat is meg tudja viselni a szervezetet, nemhogy öt. Azért osztom meg mindazt, ami velem történt, hogy segíteni és motiválni tudjam a hasonló nehézségekkel küzdő édesanyákat, mert tudom, hogy sokan vagyunk” – kezdte, hozzátéve: amikor 2023 nyarán életet adott kisfiának, azt hitte, a pluszsúly mind lemegy majd róla, de ez nem így lett.

Onnantól kezdett ijesztővé válni a dolog, de amíg szoptattam, nem foglalkoztam ezzel. Aztán amikor ez az időszak véget ért, elkezdtem még inkább figyelni, mindent csináltam, de semmi nem segített.

Solti felesége először nem is vállalta el a visszatérést a realitybe, de végül meggondolta magát.

„A stáb nagyon aranyos volt, és annak idején szerettünk ebben a műsorban szerepelni. Ádámnak is volt hozzá kedve, így végül igent mondtunk. Az orvos azt mondta, bármit tennék, itt csak a gyógyszer segíthet, és nem csoda, hogy ennyi minden után így felborult a hormonháztartásom. A mozgásba az elején belehaltam, de aztán egyre jobban bírtam. A gyógyszer és az étkezés is segített, fél év alatt sikerült 15 kilót fogynom. Most 58 vagyok, és sokkal jobban érzem magam a bőrömben, kezdem visszakapni a régi Bernit, már a rosszulléteim is megszűntek.

Szeretnék visszatérni a korábbi formámhoz, ehhez már csak néhány kilót kell leadnom. Sokszor az anyukám és a férjem is rám szól, hogy ne hordjak már bő pólókat, hiszen nincs már miért takargatnom magamat.

Még nehezen hiszem el én is, hogy újra jók rám a régi, S-es méretű ruháim. Egyre inkább kapom vissza a régi önmagamat, és ezzel lezáródik az elmúlt évek kálváriája is” – ismerte el a kismama.