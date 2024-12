Az énekesnő szerint őt igazolta, hogy a kiesésük után oda sem mentek gratulálni nekik.

Előző hétvégén Tóth Gabi és Pap Máté Bence búcsúzott a Dancing with the Starstól. Az énekesnő a műsor alatt többször is konfliktusba került a zsűritagokkal, az általuk kapott alacsony pontszámok után pedig olyan nézői vád is napvilágot látott, miszerint a duó csalással jutott tovább hétről hétre. Akkor Tóth azzal érvelt, 20 éves karrierje alatt szert tett pár rajongóra, akik ennek ellenére szavaztak rájuk, bár az ítészek kritikáit így is igazságtalannak tartotta. Erről írt nemrég Instagram-bejegyzése alatt is, amikor egy követője kommentben megjegyezte, nem volt túl szép, hogy kiesésük után oda sem mentek gratulálni nekik.

„Sajnos az elejétől kezdve nem szeretett volna minket itt látni a zsűri, és sokszor személyeskedő és nem objektív kritikát fogalmaztak meg, de ott is, már amikor találkoztunk velük, érezhető volt az ellenszenv az irányunkba…

Nem értjük, de már nem is kell, mert ennyi dolgunk volt az életben velük. Sok nehéz helyzetet teremtettek nekünk, amire semmi szükség nem lett volna!

De mi hittünk akkor is, amikor ők nem, és bíztunk a kedves nézőkben! Hálásak is vagyunk mindenkinek, aki támogatott bennünket! Azt hiszem, azzal, hogy oda se jöttek a végén, beigazolódott minden, amit az elmúlt hetekben mutattak felénk… de így is idáig jutottunk, amiért nagyon hálásak vagyunk” – idézte a Blikk az énekesnő szavait, aki másik hozzászólása szerint csak annyit kérdezett az eredményhirdetés után a zsűritagoktól, hogy „Na végre, mi?”.