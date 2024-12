Nagy Renátát és Tóth Gergelyt küldték először párterápiára a Házasság első látásra szakértői, akik nemrég újra körbejárták a lány legnagyobb szívfájdalmát. Renáta ugyanis mérhetetlenül haragszik és csalódott, amiért a nem vették figyelembe a kéréseit, amikor kiválasztották a párját.

„Csupán két dolgot kértem a szakértőktől: ne vörös szőrzetű és nem túlságosan kigyúrt férfit válasszanak mellém. Ennek ellenére pontosan azt kaptam, amit nem szerettem volna, és úgy éreztem, hogy direkt szúrtak ki velem és szívatnak a kísérlettel” – sorolta a Storynak a műsorban is számos alkalommal kijelentett mondatokat Renáta. Most viszont az is kiderült, nemcsak a kirendelt férjjel volt problémája, hanem az adásokat visszanézve, most önmagával is

Nem ilyen ember vagyok, mint amilyennek a tévé képernyőjén keresztül tűnök. Alapvetően nagyon nyitott és pozitív lány vagyok, hiszek a spirituális dolgokban, a vonzás törvényében, a negatív gondolatokat pedig távol tartom magamtól. Ezzel szemben a műsor egy teljesen más oldalamat hozta ki belőlem.

– mondta lány, aki belátta, neki is voltak hibái, amiből levonta a tanulságokat.