Kása Eszter váltotta az elnöki asszisztensi pozíciójában a menedzsert.

Ahogy arról beszámoltunk, Keserű Balázs, Az álommeló győztese másfél év után otthagyta Balogh Levente cégét, hogy új kihívások után nézzen. A fiatal menedzser elárulta, hogy az üzletemberrel közösen döntöttek amellett, hogy külön folytatják, hiszen egy nagyon intenzív, feladatokkal teli másfél év van mögöttük, és mindketten úgy látják, itt az ideje, hogy Keserű továbblépjen. A döntés a második évad győztesét, Kása Esztert is váratlanul érte.

„Rengeteget segített, főleg eleinte. Olyan kérdésekkel fordulhattam hozzá, amelyekkel nem szerettem volna Leventét zavarni. Biztosan a jövőben is sikeres lesz, nagyon sokat tanulhatott Leventétől” – magyarázta a Bestnek Kása. Az elnöki asszisztens mindenesetre teljes erőbedobással folytatja a munkáját, amit néhány hónapja a kazahsztáni világkiállításon kezdett el.

Elképesztően izgultam, azt hittem, már sikerült levetkőznöm a megfelelési kényszerem, de tévedtem. Nagyon igyekeztem jól teljesíteni, és a kezdeti nehézségek ellenére úgy érzem, egészen jól veszem az akadályokat. Az álmaimat élem, de ennek meg is van az ára, mert egyszerűen nem tudok kikapcsolni. Bár most nem is ennek van itt az ideje. Nyáron például kivehettem egy hosszabb szabadságot, elmentem nyaralni Horvátországba, de néhány nap után kocsiba pattantam, és visszajöttem dolgozni, mert úgy éreztem, itt van rám szükség.