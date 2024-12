Az énekesnő alig akart hinni a szemének.

Drew Barrymore beszélgetős műsorának vendége volt Ariana Grande, akit most a Wicked főszereplőjeként is láthatunk. A frissen vászonra vitt musical Glindája már gyerekkorában is nagy rajongója volt a történetnek, így különösen figyelmes ajándéknak hat, amivel a háziasszony várta őt:

az eredeti, 1939-es Óz, a csodák csodája Billie Burke-féle Glindájának varázspálcájával.

Grande könnyes szemmel és remegő kézzel vette át a felé nyújtott filmes relikviát.

„Ez most komoly?” – mondta az énekesnő, majd felpattant a kanapéról, úgy csinálva, mitnha elhagyná a stúdiót. Természetesen utána visszaült Barrymore elé, és kifaggatta, honnan szerezte meg a kelléket. Mint kierült, az egész csapat annyira izgatott volt Grande vendégeskedése miatt, hogy minden erejüket bevetették a popsztár lenyűgözése érdekében. A videó a bizonyíték rá, sikerrel jártak: