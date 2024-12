Fotó: TV2

Südi Iringó 10 év után tért vissza a képernyőre, ugyanis a Dancing with the Starsban Vomberg Frigyes séf táncpartnereként tűnt fel. A táncművész a Meglepetésnek elárulta, hogy tudatosan tartotta magát távol a nyilvánosságtól, de most úgy érzi, nem is lehetett volna tökéletesebb a visszatérése. Mint mondta, a felkérését követően viszont kért egy nap gondolkodási időt, mielőtt igent mondott volna a produkcióra.

„Át kellett gondolnom, hogyan tudom összeegyeztetni az életemmel, és persze azt is, szükségem van-e arra, hogy újra az érdeklődés kereszttüzében legyek. 42 éves vagyok, pontosan tudom, mivel jár, ha show-műsorban szerepelek. Fel kellett mérnem, hogy bírom-e majd a fizikai leterheltséget, ugyanakkor a szívem repesett az örömtől, és az járt a fejemben, hogy akármennyire is megterhelő időszak elé nézek, mosolyogva csinálom végig” – fogalmazott Südi, aki úgy érzi, mostanra érettebb lett, megtanulta kezelni a médiával járó fejhajtást, és már nemet is képes mondani.

Bár a táncosnő boldog párkapcsolatban él, már óvatosan bánik azzal, mit árulok el a magánéletéről. Néhány éve megfogalmazódott benne, hogy ideje lenne új mederbe terelni a hétköznapjait, ezt a változást a pandémia hozta meg.

Ez az időszak ráébresztett arra, hogy változtatnom kell az életemen, ezért elkezdtem átalakítani a beosztásomat. Elengedtem azokat a táncórákat és stúdiókat, amelyek már nem okoztak annyi örömet, és leredukáltam a tanítási napjaimat. Jól érzem magam kevesebb feladattal, újra várom és vágyom az órákra, és örömmel készülök rájuk. Sokkal élvezetesebbek így a napjaim, hogy nincs teleírva a naptáram, a tanítás újra örömforrás, nem pedig csak munka. Örülök, hogy vannak szabadnapjaim, a Dancing with the Stars által pedig új kihívások értek, pont egyensúlyban van most minden

– tette hozzá.