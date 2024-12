Állítása szerint volt, hogy kifizette a gyerektartást az exe helyett, de az is kiderült, hogy Renáta tavaly nyert egy autót a Szerencsekerék című műsorban, ám azt eladta, s felélte annak árát egykori párjával.

A Házasság első látásra szereplője, Kovács Renáta nem csinál titkot abból, hogy korábban sosem volt szerencséje a szerelemben, folyton rosszul választott párt magának. A 30 éves tartalomgyártó két eljegyzésnek is örülhetett, ám mindkét jegyesség kudarcba fulladt két hét után, ráadásul – állítása szerint – egyik exe nem csupán érzelmileg, hanem anyagilag is kihasználta őt. Kovács Renáta még azt az autót is eladta, amelyet tavaly a Szerencsekerék című műsorban nyert.

Tavaly nyertem egy autót a Szerencsekerék című műsorban, amit eladtam, ennek az összegét pedig teljes egészében az exemmel éltem fel. Én tartottam el őt, kettőnknek vettem belőle egy másik autót, amit közösen használtunk, illetve a közös nyaralást is én álltam. Ezenfelül a mindennapi megélhetését is fedeztem, ráadásul volt egy gyermeke, és amikor ő nálunk tartózkodott, a programozást és az ő teljes ellátását is nekem kellett fedeznem; volt, hogy a gyerektartást is. Ebből semmit sem kaptam vissza, ráadásul mindezt természetesnek vette az exem

– árulta el a hot! magazinnak a TV2 párkereső műsorának arája, aki legutóbbi két exbarátja között hajmeresztő hasonlóságot vélt felfedezni. Mint mesélte, mindkét férfit Attilának hívták, mindketten meg is kérték a kezét, ráadásul mindkettőnek volt már gyereke előző kapcsolatból, és mindkét esetben a gyerek anyukája és az anyósjelölt lehetetlenítették el a kapcsolatot. Bár Renáta – elmondása szerint – igyekszik tanulni múltbéli hibáiból, a TV2 műsorában megismert férjével, Wollner Péterrel, azaz Brumival sem teljesen idilli a kapcsolata, túl vannak már egy-két nagy vitán.