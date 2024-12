Jelenleg a harmadik évaddal láthatják a nézők Az Árulók - Gyilkosság a kastélyban című műsort az RTL képernyőin. Az eddigi két szériával ellentétben ezúttal hírességek helyett civil szereplőkkel folytatódik a reality, az azonban versenyzőktől függetlenül, újra és újra felmerül a nézőkben: hogy nem buknak le társaik előtt a konklávéra igyekvő gyilkosok?

A Best magazin által is feltett kérdésre most maga a kreatív producer, Nyári Gábor adott választ, elárulva, az árulók meglehetősen későn, éjfélkor találkoznak.

„Nekünk itt kell leginkább figyelni, ugyanis rendkívül kellemetlen lenne, ha egy gyilkos azért bukna le, mert valaki megneszelte, hogy éppen a konklávéra siet. Részben ezért van ez ilyen későn, így a gyilkosok általában kevesebbet tudnak aludni, mint az ártatlanok, de ez sem törvényszerű, ugyanis volt olyan ártatlan játékosunk, aki 3-4 óra alvással csinálta végig ezt a szűk két hetet” – kezdte Nyári, hozzátéve: nem csak az esti konklávé rejt kihívásokat számukra, de a gyilkosság hírének közlése is.

„Az áldozat csak másnap reggel értesül a sorsáról, az sem egy könnyű pillanat, volt, aki teljesen kiborult vagy sírt. Az egyik celebszereplő azt mondta, az élete öt legnehezebb momentuma közé került az, amikor megtudta, hogy megölték az árulók.”

(via Story)