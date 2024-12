Nem igazán sikerült a Házasság első látásra szakértőinek megfelelő partner találniuk Balázs Ramóna mellé: a fiatal édesanya és újdonsült férje, Miki olyannyira nem találták meg a közös hangot, hogy a férfi két hét után kijelentette, válni szeretne.

A story.hu kérdésére most a 31 éves nő elismerte, partnere nem érdemelte meg, hogy bizalmat szavazzon neki. Ez azután vált nyilvánvalóvá a számára, hogy a műsor kedd esti adásában láthatta, hogy kacsingat ki házasságából hitvese.

„Én is csak most szembesülök azzal, hogy mit csinált, nem mert ugyanis felhívni, de tudom, miért: nem akart szembesülni a véleményemmel” – kezdte Balázs Ramóna, akinek egyébként végig rossz megérzése volt a dologgal kapcsolatban.

„Őt minősíti a viselkedése. Azzal ugyan nincs bajom, hogy csajozni kezdett, végig sejtettem, csak megállapodtunk, hogy nem bántjuk majd egymást. És most szembesülök a nyilatkozataival, hogy olyan dolgokat állít rólam, ami nem igaz, például, hogy én többet érzek iránta. Barátilag mindenképpen, mert én legalább tényleg mellette voltam, amikor szüksége volt rám. Miki sajnos csak a kameráknak játssza a macsót, ez már a mézesheteink alatt is kiderült, nélkülem még elaludni sem tudott. Csalódtam benne, sajnálom, hogy eddig nem voltam önmagam, pedig már az elején azt érdemelte volna, hogy faképnél hagyjam” – jelentette ki a feleség. Bár Mikivel nem jöttek össze a dolgok kettejük között, a hölgy így is nagy népszerűségnek örvendett a műsor többi szereplői között, ketten még a kontaktját is elkérték az anyukának.