„A csatkai Szűz Mária közbenjárásával” készült el az első saját, mulatós dala a Séfek Séfe megosztó és nagyszájú versenyzőjének.

Amióta feltűnt a TV2 képernyőjén a Séfek séfe című műsor hatodik évadában, Balogh Tamásné Eszter igyekszik megragadni a siker grabancát és új arcát megmutatni a nézőknek. Az egyébként biztosítási tanácsadóként ténykedő 29 éves nő erre elsősorban a közösségi oldalakat használja; a TikTokon például gyakran indít élő adást, miközben a konyhában tüsténkedik, azt pedig, hogy egyre több rajongója van, mi sem bizonyítja jobban annál, hogy egyedi feliratú kötényeket dobott piacra. Persze ezeken a kötényeken a saját aranyköpései szerepelnek, úgy mint a „Pusztulj, gurulj, szia!” vagy a „Csatkai Szűz Mária, gyere le!” mondatok, amelyek gyakran elhagyták a száját a főzőműsorban.

Mint ismert, Balogh Tamásné Eszter a Séfek séfe idei évadában „ajándékként” került be Krausz Gábor séf fekete csapatába, ahol a főzések alatt sokszor kiverte a biztosítékot a többi versenyzőnél. A séfjelöltek leginkább őt akarták a konyhán kívül tudni, Balogh Tamásné azonban újra és újra visszatért. A visszatérés más értelemben is elmondható az életbiztosításokat kötő nőről, ugyanis a minap kiadta első saját, mulatós dalát. Mint ismert, Ördög Nóra leplezte le, hogy Melodi Eszter néven zenei karriert egyengetett, s a Budapest TV képernyőjén is szerepelt a Séfek séfe előtt , mondván, valamiből meg kellett élnie.

Lakoma lesz ez, mint a királyé, vagy ne legyen a nevem Balogh Tamásné!

– jelenti ki a mulatós dalban a 29 éves nő, aki a Ripostnak elmondta: teljesen meg van elégedve a jelenlegi zenei lehetőségeivel, ezért a közeljövőben nem tervez tehetségkutatóban szerepelni.

Íme a teljes dal: