Hatalmas a boldogságuk.

Fotó: Velvet

Weisz Fanni június végén jelentette be, hogy nem csak eljegyezték, de egyből anyai örömök elé is néz. Bár akkor a születendő gyermek nemét sokáig nem lehetett tudni, de azóta már az is kiderült, hogy kisfiuk lesz. Most a Borsnak a kismama elmondta, hogy szerelmével a napokban kimondták a boldogító igent. Az esküvőjük pont olyan volt, ahogyan azt a modell elképzelte, meghitt hangulatban lettek férj és feleség.

Szűk családi körben mondtuk ki a boldogító igent. Számomra ennél szebb nem is lehetett volna, hiszen a család mindennél fontosabb

– mondta Weisz, aki férjével már alig várja, hogy kezükben tarthassák a születendő gyermeküket.