A Házasság első látásra című műsor legutóbbi adásában közös párterápián vett részt a társaság, ahol átbeszélték a szakértőkkel, hogyan haladnak az ismerkedésben. Miki elmondta, hogy lelkiismeret-furdalása van, amiért nem érdeklődött Rami felől, amikor váratlanul külföldre utazott nyaralni a baráti körével és az asszisztensével, akihez nagyon úgy tűnik, elkezdték gyengéd szálak fűzni. A 31 éves nő persze felhúzta magát a hallottakon, és gyáva alaknak titulálta férjét, aki ezen teljesen kiborult.

– háborodott fel Miki mindenki szeme láttára, majd utána szerette volna bocsánatkérésképpen megölelni a feleségét, aki visszautasította, mert képmutatónak tartja.

Ezt követően a szakértők arra kérték a párost, hogy négyszemközt gyorsan tisztázzak az ellentéteiket. Miki ekkor bevallotta az újdonsült feleségének, hogy sok dolga akadt az előző héten, ezért nem tudta őt felhívni korábban.

Nem gondolom rossz embernek még most sem. Csak bunkó. Meg tapló is. Meg önző is. Megy egyebek...