Kiderült, mivel mennek egymás idegeire a Nyerő Páros visszatérő szereplői.

A 2018-as évad után Solti Ádám és felesége, Solti Berni újra próbára teszik szerelmüket a Nyerő Párosban, pontosabban a sztárpárshow jövő héten induló Barátok közt-különkiadásában. A házaspár ennek apropójából adott miniinterjút az rtl.hu-nak, melyben többek között arról is beszéltek, hogy az idei évadot nem fogják annyira véresen komolyan venni, mint a hat évvel ezelőtti szériát.

„Hat éve más fázisban volt a kapcsolatunk, mint most, és a 6 évvel ezelőtti szakaszunk nekünk nem volt a legjobb semmilyen szempontból. Nem titok, hogy egyszer szakítás, egyszer újra összejövünk, se veled, se nélküled. Nem voltunk annyira egymásra hangolódva, mint most, hat évvel később. Sok minden van, ami megerősített minket, és most már másképp viszonyulunk szerintem a dolgokhoz és egymáshoz is. Megnyugodtunk mindannyian. […] Biztos vagyok benne, hogy Ádám mindent tud rólam, és én is róla. De ha valamit elront, akkor már biztos nem lesz bennem az, mint hat éve. Nem lesz nagy sírás, hogy úristen, elvesztettük, és akkor ki fogunk esni, mert nem ez számít valójában, hanem hogy jól érezzük magunkat” – magyarázta Solti Berni, aki a rövid videóban azt is elárulta, mi idegesíti leginkább a Barátok közt egykori szereplőjében, aki egyébként korábban az X-Faktorban is feltűnt.

Ádám idegesítő tulajdonsága az, hogy – most éppen nem, de amúgy mindig – rázza a lábát, és nagyon-nagyon zavar, hogy a perifériámban látom. Amúgy nyugalmi állapotban is csinálja. Iszonyat! De ez sokkal rosszabb. Ülünk, és csak annyit látok, hogy pattog. Ha éppen nem az zavar, hogy a perifériámban látom, hogy ugrál valami, akkor van, hogy – mondjuk – ülünk a kanapén, és az egész kanapé rázkódik tőle, vagy éppen az asztalon lévő víz. Persze elfogadtam, de ez egy nagyon zavaró tulajdonsága Ádámnak, azaz igazság. Meg morzsolja a lábát, nyugtalanláb-szindrómája van, utánanéztem, amire van gyógyszer, de nem szedi. Ahogy a zokniját dörzsölgeti, ott mindig kilyukad a zoknija, és hullik le a zokninak a szösze, és akkor én meg porszívózom össze

– mesélte Solti Berni, akinek férje az ő idegesítő szokásait is megosztotta.

„Engem borzalmasan idegesít, hogy Berni állandóan elhagyja a kupakokat, a műanyag flakonoknak a kupakjait. De nem csak annak! Az összes kupakot, a fogkrémnek, mindennek. Azt mondja, hogy »ez milyen hülyeség, hogy van. Ha már egyszer levettem, akkor minek tegyem vissza«” – mesélte a színész, mire felesége elárulta, azért van ez, mert a kupakok le- és visszacsavarása lassítja őt.

„Nagyon álmodozom arról, hogy jó lenne, ha fotocellás lenne, ami érzékeli, hogy a számhoz teszem, és nyílik, ha nem, akkor meg záródik. Ez a nagy álmom, valaki megcsinálhatná! Nem bírom a kupakokat.”

Solti Berni és Solti Ádám első közös kisfia, Benedikt tavaly nyáron született. Hét évig próbálkoztak lombikprogrammal, mire megadatott a gyermekáldás. Nagy port kavart azonban, hogy a kisfiúnak már van egy idősebb féltestvére, aki a színész szeretőjétől született.