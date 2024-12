Ezúttal sem volt könnyű dolguk a séfeknek.

A Konyhafőnök legutóbbi adásában 12 versenyző vágott neki a középdöntős konyhapultoknak. A tenger gyümölcsei fogások egy érzelmi hullámvasútnak bizonyultak, ugyanis kifogtak több versenyzőn is, akik hol sírva, hol rengeteg verejtékkel küzdöttek meg a versenyben maradásért. A középdöntőbe való bekerülésért a séfek többször is hangoztatták, hogy „szofisztikáltabb” tányérokra van szükség. A nagy kapkodás és oda nem figyelés végül a kukát is felnyitotta, ráadásul volt olyan versenyző is, aki kisebb orvosi ellátásra szorult.

A második feladat versenyzőinek articsókát és pálinkát kellett összeházasítaniuk és egy tésztaételben tálalniuk. Szücs Krisztián igyekezett az articsókával csínján bánni, majd az ujja bánta a figyelmetlenségét, Szécsi Zsuzskának pedig Kaszás Kornél széf kérésére

a kukájában kellett felkeresnie az articsóka ehető részeit,

ugyanis csak azokat nem használta fel főzéséhez. Végül többé kevésbé mindenkinek sikerült valamit a séfek asztalár a tennie, de a nap abszolút győztese Koroknai József lett az ázsiai ihletésű grillezett polipjával.