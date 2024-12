Egyedüli játékosként vihette haza a 13 milliós nyereményt.

Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban péntek esti adásában végre kiderült, hogy Róka Gáspár nyerte meg a kalandreality harmadik évadát. A 34 éves matematikus, üzleti elemző a műsor hazai történetében először gyilkosként, egyedül vihette haza a több mint 13 millió forintos nyereményt.

Gáspár üzleti elemzőként nagyon szeret csapatban dolgozni, viszont az érvelési technikáinak eszköztárát igencsak hiányosnak tartotta a műsor kezdete előtt. Ezeket tudatosan próbálta fejleszteni, hogy ne bukja el Az Árulók játékát, és úgy tűnik, ez nagyon is sikerült neki. Most a győztes a Storynak elárulta, hogy mire költi a nyereményét. Mint mondta, a közel 13 milliós nyereményéből szeretne az édesanyjának is juttatni.

„Mindig van mit csinálni a ház körül, vagy akár az öreg autójának cseréje is szóba jöhet. A tízéves keresztlányomnak pedig megígértem, hogy elutazunk oda, ahova csak szeretne. Legutóbb még vulkánt szeretett volna látni, nem kizárt, hogy ez lesz az úti célunk. A fennmaradó részből valamennyit magamra fordítok, először talán a telefonom cserélem le” – árulta el Gáspár.