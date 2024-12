Kínos eset történt meg a tévéssel.

Ahogy arról írtunk, a Dancing with the Stars idei évadát Szabó Zsófi eredetileg a nagyváradi táncossal, Andrei Mangrával kezdte el, ám a profi táncos botrányba keveredett, és nem tudta folytatni a versenyt. Ezért történt, hogy a Mokka háziasszonya egy másik profi táncossal, Suti Andrással menetel tovább, akivel nagyon hamar megtalálta a közös hangot. Most a TV2 kameráinak válaszoltak kérdésekre a párosok, melynek során a a legmaradandóbb karácsonyi emlékeiről is meséltek. Szabó egy nem túl szerencsés esetet is felelevenített, amikor nem telt felhőtlenül az ünnep

Emlékszem, hogy 2001-ben kezdtem el lovagolni, így nagyon szerettem volna egy saját lovat, de akkor még nem kaptam meg, csak egy játéklovat. A következő év karácsonyán már lett sajátom, akkor viszont törött farcsonttal pityeregtem a fa alatt, mert a téli terep alkalmával leestem a lovamról, és csúnyán megsérültem.

Kevesen gondolnák a TV2-s műsorvezetőről, de nem ismert lehetetlent, ha az ajándékok felkutatásáról volt szó. „Mindig idejekorán kikutattuk őket a tesómmal, voltak bőven csínytevéseink. Anyukám sosem tudta rendesen eldugni őket” – idézte a Story Szabó Zsófit.