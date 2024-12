A hároméves Dakota egyszerűen imádnivaló.

Minden idők egyik legsikeresebb karácsonyi filmje, a Reszkessetek, betörők! nem lehet lejárt lemez, sőt: a főszereplő, Macaulay Culkin maga is vállalja, hogy otthonában gyakran kerül képernyőre az első két rész. Brenda Songgal közös gyermekei ugyanis nem csak, hogy ragaszkodnak a komisz Kevinhez, hanem a nagyobbik fiuk, Dakota váltig állítja azt is, hogy a filmben ő szerepel, s nem az apukája. Culkin ezt nemrég az E! magazinnak mesélte el.

„Dakota azt hiszi, hogy ő Kevin. Meg is kérdeztem tőle, hogy emlékszik-e arra, ahogy a szánkóval lecsúszott a lépcsőn? Mire ő lelkesen bólogatott, ahogy arra is, hogy valamikor szőke tincsei voltak. Dakota azt is elmondta nekem, hogy összecsapott Marvval és Harryvel, a betörőkkel, akik megpróbáltak besurranni McCallisterék házába. Mire én kijavítottam: 'te kis hazudós, állandóan hazudsz! Az én voltam!'. A fiaim egyelőre nem tudják követni a történetet, úgy mesélem nekik közbe, hogy mi történik” – mesélte a 44 éves színész, hozzátéve, meg tudja érteni, hogy gyermekeinek még nem esett le, hogy apjuk szerepel a filmekben.

Macaulay Culkin két kisfiút nevel közösen a menyasszonyával, Brenda Songgal: Dakota 3, öccse pedig 2 éves, ám a kistestvér nevét a szülők egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

