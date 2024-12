Az énekesnő piros bikiniben mutatta meg szülés utáni alakját.

Puskás-Dallos Bogi az elmúlt napokat igazi paradicsomi környezetben, a Maldív-szigeteken töltötte, ahová férje, Puskás-Dallos Peti és fia, Ábel is vele tartott. Nem véletlenül választottak ilyen különleges helyszínt: az énekesnő egy korábbi bejegyzésében elárulta, ez az álomutazás a férje közelgő 40. születésnapja alkalmából valósult meg – december 16-án tölti be azt –, egyben az eddigi legtávolabbi úti céljukat vállalták be egyéves gyermekükkel.

Az X-Faktor egykori mentora persze a követőit sem hagyta ki élményeiből; így történt, hogy egy lapozható bejegyzésben több felvételt is mutatott álomnyaralásukról. Az énekesnő rögtön az első elemen egy piros bikiniben látható, amellyel a Baywatch-t idézte meg.

„Első Maldív, de szerintünk nem az utolsó. Olyan fantasztikus Ábel szemüvegén keresztül felfedezni a szigetet. Istenieket eszünk, iszunk, homokozunk szinte egész nap a parton, sétálunk, játszóházba megyünk, kicsit felváltva sznorkelezünk, megismerünk kedves, nyitott embereket a világ minden pontjáról. Jó itt lenni. Jelen lenni” – fogalmazott az énekesnő.

Az énekesnő egy videót is posztolt, amelyen úgy fut, akár a Baywatch szereplői.