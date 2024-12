A második helyezettről, Sárközi Rolandról ugyanakkor úgy véli, egy Las Vegas-i show-ban is megállná a helyét, sorait azonban nem bántó jellegűnek szánta.

A hétvégén az RTL és a TV2 tehetségkutatójában, azaz az X-Faktor 12. szériájában és a Megasztár 7. évadában is győztest hirdettek: előbbit Fehér Krisztián, utóbbit pedig Gudics Máté nyerte meg. Nem túlzás azt állítani, hogy a két műsor heteken át lázban tartotta az országot, ám úgy tűnik, az x-faktoros eredményhirdetés nagyobb felháborodást keltett az internetezők körében. Arról a 2012-es évad győztese, Oláh Gergő is megfogalmazta véleményét a Facebook-oldalán.

Az énekes kifejtette: nem bántani kívánja Fehér Krisztiánt – sőt gratulált is neki –, de úgy véli, színpadi jelenléte nem volt helytálló az X-Faktor élő adásaihoz mérten, s úgy ítélte meg, időnként hamisan is énekelt. A másik döntősről, Sárközi Rolandról is véleményt mondott, hosszú bejegyzése végén pedig összehasonlításképpen a vasárnap véget ért Megasztárt is szóba hozta.

„Krisztiánnak sikerült olyan dalokat írnia, olyan stílusban és szöveggel, ami ahogyan láthatjuk, nagyot megy mostanában, ez éri el az emberek egy jó nagy százalékának a zenei ingerküszöbét, és emiatt rá szavaztak többen, így ő lett a nyertes, ennyi!

Viszont Krisztiánban nem voltak meg azok a vonások, tulajdonságok, amelyek egy igazi énekesben, előadóban meg kell hogy legyenek! Az én véleményem az, hogy sem a kiállása, sem a mozgása, a színpadi jelenléte nem helytálló egy X-Faktor élő show színpadán, ráadásul nála nem csak hamis hangok voltak, hanem a legtöbb esetben végig hamisan énekelte a dalait!

De az emberek nagy százalékának a mai zenei igényét szépen eltalálja, és hát ahhoz meg igazából ezek az előadói, énekesi vonások, tulajdonságok nem szükségesek, mert akik ezt a stílust szeretik, azoknak ez nem fontos! Szóval szívből gratulálok, nagyon jó srác vagy, jólelkű, remélem, hallunk majd értékes mondanivalót is tőled a jó szíved, lelked mélyéről, ahogyan a Testvér Himnuszt megírtad, az gyönyörű dal! Hajrá, Krisz, okosan.

Én személy szerint nem tudok azonosulni a zenei stílusával és a szövegeivel, és azért egy picit sajnálom is, hogy ez a stílus és »mondanivaló« nyert egy olyan énekes fiúval szemben, Sárközi Roland személyében, aki ahogyan a Majka is mondta, akár egy Las Vegas-i show-ban is megállná a helyét!

Nála megvolt a színpadi jelenlét, a kiállása, ahogyan a mikrofont fogta, ahogyan gesztikulált a testével, az arcával, és ahogyan a hangjával bánt, Ő egy igazán jó énekes, akinek helye volt az X-Faktor élő show-jában, akiből nagyon jó előadó válhat majd, és fog is szerintem, ha belekerül a lélek és a szív is majd az éneklésébe. Mert nekem egyedül csak ez hiányzott a nagy éneklések és a gyönyörű hang mellett!” – magyarázta Oláh, hozzátéve, a Megasztár szöges ellentéte volt a mostani X-Faktornak.

Gudics Máté olyat énekelt a végén, hogy felálltam a kanapéról, és halkan sikítoztam, mivel aludtak a gyerekek. Nagyon megérdemelt győzelem volt! Gratulálok, Máté! Szóval hajrá mindenkinek, x-eseknek és megásoknak is, most kell majd okosnak és ügyesnek lenni!

Nem Oláh Gergő azonban az egyetlen, aki úgy véli, a tehetségkutatók minősége sokat romlott. Nemrég az X-Faktor első szériájának második helyezettje, Takács Nikolas is kiírta, mit gondol.