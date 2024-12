A színész azt is bevallotta, hogy teljesen kizsigerelte mindegyik Bond-filmek forgatása.

Daniel Craig neve 2006-tól összeforrt a James Bond-filmekkel, ám a 2021-es Nincs idő meghalni című film után leköszönt 007-es ügynökként. A színész ez idő alatt öt filmet forgatott le, melyekről legutóbbi interjújában elárulta: fizikailag és érzelmileg is megviselte. Az 56 éves színész mindegyik forgatása után kimerültnek érezte magát, mégsem bánta meg, hogy elvállalta azokat.

„Az elején úgy éreztem, más munkát is ugyanúgy el kell vállalnom, közben nem így volt. Filmsztárrá kezdtem válni, bármit is jelentsen ez, ezért az emberek más filmekben is látni akartak engem. Ez elképesztő. A legtöbb színész az idő nagy részében nem dolgozik, ezért olyankor más ajánlatokra mondanak igent, de nekem nem volt ilyen. Mindegyik Bond-film után kimerült voltam, fél évbe telt minden alkalommal, mire érzelmileg felépültem. Mindig úgy voltam fele, hogy az életem a legfontosabb, aztán egy időre a munka szerepelt az első helyen, ez megzavart” – vallotta be Craig, aki a korábban elmondottakkal ellentétben mégis kíváncsi arra, mi lesz a következő Bond-filmekkel. Mint ismert, a színész néhány hete leszögezte, már nem érdekli, ki veszi át a helyét a franchise-ban.

Még szép, hogy érdekel! Folyton azt mondom, hogy nem, mert az emberek állandóan erről faggatnak, és én egy makacs, morcos vénember vagyok, úgyhogy inkább azt mondom, hogy magasról teszek rá. De igazából nagyon is érdekel, mert a két producert, Barbara Broccolit és Michael G Wilsont szeretem. De ez már többé nem az én döntésem, nem az én problémám. Sok szerencsét kívánok nekik!

