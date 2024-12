A showman hajthatatlan volt, még a rendőrök sem bírtak vele.

Hétfő este került adásba aGáspárékcímű reality első epizódja a TV2-n, melyben Gáspár Győző és Gáspár Bea Budapestre való költözése volt fókuszban. Bár a showman felesége tartott a dologtól, férje hajthatatlan volt, új életet akart kezdeni a fővárosban, ezért régi cimboráival a legfontosabb holmikat futóra pakolták, s felvezettek Budapestre, amely persze nem ment teljesen zökkenőmentesen.

A realityből kiderült, hogy Gáspár Győző nemrégiben vett egy negyedik emeleti lakást, melyet felesége leginkább egy szanatóriumhoz tudott hasonlítani. Mindenesetre aztán egy lakásavató bulit is tartottak, ahová többek között a ValóVilág 4. szériájából megismert Baukó Éva és Khalid-Bethlen Ibrahim Imre, a Celebrandi és a Power of Love egykori szereplője is hivatalos volt. A partin élőzene szólt, s nem kellett sokat várni az újabb bonyodalomra: a szomszédok kihívták a rendőröket a késő esti hangzavar miatt. A showman előbb leállította a muzsikusokat, majd azt látta legjobbnak, ha ahelyett, hogy lefújnák a bulit, inkább lemennének a közös kertbe, vagy körbejárnák a lakótelepet. A hangzavar miatt azonban egyre több bejelentés érkezett a szomszédoktól a rendőrökhöz, akik ezért másodjára is felkeresték Gáspárékat.

„Felvett kamerára, meg kiabált rám... Most mit csináljak vele? És azt mondta, hogy hívja rám a rendőröket. Aki most azt mondja, hogy ebből a buliból ki akar lépni, menjen! Aki fél, az menjen!” – közölte a rögtönzött lakásavató buli meghívottjaival a showman, akit Baukó Éva is arra kért, hogy álljon le, ám Gáspár az újból kiérkező rendőrökkel is hasonló stílusban beszélt.

„Nemrég találkoztunk és megbeszéltünk valamit, ha jól emlékszem” – emlékeztette a showmant az egyik rendőr, mire a showman rávágta:

Ez közterület! És egy közterületen egy közszereplő hadd énekeljen már akkor, amikor akar!

A Romantic együttes alapítójától a rend őrei ezt követően ellenőrzés céljából elkérték a személyazonosító okmányát, mire Baukó megkérdezte, hogy lehet az, hogy nem ismerik fel őt, ám a rendőrök kijelentették: egy híres embert is lehet igazoltatni.

„Elhiszem, de én most személyigazolvánnyal nem járok mulatni” – vágta rá Gáspár, aki aztán a neve és születési ideje bediktálását is megtagadta, ezért a rendőrök előállították, bilincsbe verve vitték el, pedig azt is hangsúlyozta, hogy szüleitől tisztességes nevelést kapott, nem fogyasztott alkoholt, és nem is verekedett.