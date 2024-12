Marics Petit több TV2-s produkció stúdiójában láthattuk az elmúlt években, legutóbb a Megasztár zsűrijében foglalt helyet, ám ezt követően hamarosan a Hogyan tudnék élni nélküled?című zenés filmben is bemutatkozik, mindemellett pedig a koncertezést sem hanyagolja. Ezért merült fel a kérdés, hogy a Valmar énekese vajon hogyan bánik a pénzével, főleg, hogy néhány hónapja úgy hírlett, hogy zenésztársával, Valkusz Milánnal több tízmillió forint osztalékot vettek ki a közös cégükből.

„Meglepő, de elég jól. Mikor gyerek voltam, a szüleim féltek, hogy locsolni fogom a pénzt, de akkor ezer forintokról volt szó, amit akkor kaptam, ha ötösöket hoztam haza. Nem voltunk eleresztve anyagilag, öten éltünk nem túl sok pénzből” – adott választ a 24.hu-nak Marics, majd arról is említést tett, észreveszi-e, ha valaki érdekből próbál meg közeledni felé.

Az esetek nagy százalékában átlátok a szitán. De nagyon nehéz, mert a teljesen jó szándékú emberbe is bele tudom látni a rosszat. Egyszerűen egy idő után minden átfordul paranoiába. Ezért veszem körül magam olyan emberekkel, akikben megvan a bizalmam.

– árulta el a Megasztár zsűritagja, majd kitért arra, hogy ez a párkapcsolatai terén is nehézséget jelent-e.

Ott azért nagyon hamar kiderül, ki az, aki aranyásó. Hülyeségekre a barátnőmnek se adok pénzt. Támogatom, persze, hordozom is a tenyeremen, de egészséges keretek közt.

Marics Peti egy évvel ezelőtt, a Dancing with the Starsban való szereplésekor, azt is elárulta, hány rajongójával randizott már.