Komoly tervei vannak a közel- és a távolabbi jövőjét illetően is.

Fotó: RTL

A hétvégén Fehér Krisztián győzelmével ért véget az X-Faktor 2024-es évada. A fiatal még most is nehezen hiszi el, hogy ő lett a tehetségkutató 12. nyertese, mint mondta, úgy érzi, mintha csak az élő show-ba jutott volna tovább.

„Talán akkor fogom fel majd igazán, ha elindulok a turnéra... Bele kell ebbe rázódni, nagyon szeretném már elhinni. Valószínűleg azért megy ilyen nehezen, mert egy nagyon alázatos gyerek vagyok, ha kevés jött volna, azzal is elégedett lennék” – mesélte a Blikknek Valkusz Milán mentoráltja, aki már kisiskolás korában érdeklődni kezdett a zene iránt, de eddig az építőiparban dolgozott.

A munkát most muszáj elengednem, kettőt nem tudok egyszerre csinálni. Amikor jelentkeztem az X-Faktorba, és bent voltam a táborban, előfordult, hogy ugyanúgy mentem melózni. Ez egy családi vállalkozás, és mindennap ingáztam Kunhegyes és Budapest között. Fent álltam a létrán, dúdoltam a zenét, meg írtam a verzét a tetején.

A 22 éves énekes azt is elárulta, mire költi majd 36 millió forintos főnyereményét.

„Meglepem a családot egy utazással. Nekem berögződött most, hogy vegyek házat, kell valami életcentrikusság. Nem akarok befordulni, és egyedül lenni. Nagyon szeretnék nemsokára – de még nem is most – gyereket, mert én nagyon jó apa lennék. Azért csinálom ezt, hogy ha majd lesz gyerekem és feleségem, a kis családom, amire vágyom, öt napot otthon lehessek velük, és péntek, szombat este elmegyek fellépni” – tervezgette a jövőt Fehér.