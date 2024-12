A Dancing with the Stars döntősei azt mondják, meg sem érződik a köztük lévő hat év korkülönbség.

WhisperTon, azaz Strenner Antal és táncpartnere, Tóth Katica életre szóló barátságot kötött egymással aDancing with the Starsnak köszönhetően , s már csak azért is győztesnek érzik magukat. Az influenszer és a profi táncos mondhatni úgy élt az elmúlt két hónapban, akár egy boldog pár, hiszen napi 8-10 órát is eltöltöttek együtt a táncteremben.

Mi már a Dancing with the Stars előtt néhány rendezvényen összefutottunk, és szóba került köztük, hogy milyen jó lenne, ha egyszer együtt szerepelhetnénk ebben a műsorban. A kölcsönös szimpátia azonnal megvolt, ami az elmúlt hetekben szoros barátsággá fejlődött, és most már így is marad életünk végéig

– jelentette ki a Meglepetés magazinnak a 23 éves tiktoker, hozzátéve, Tóth Katica rengeteg minőségi dolgot és alázatosságot tanít neki. Míg táncpartnere WhisperTont leginkább a kedvessége és pozitív hozzáállása miatt méltatja.

„Én sokszor nagyon stresszes vagyok a munkámban, a próbateremben, Ton kellő lazasággal ezt mindig tompítja. Mellette megtanultam, hogy felesleges mindenen aggódni” – idézte a story.hu a 29 éves táncművészt, aki szerint meg sem lehet érezni a köztük lévő hat év korkülönbséget.