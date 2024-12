Lisa Marie Presley édesapjáról nosztalgiázott, és nem kertelt.

Még október 8-án jelent meg angol nyelven Lisa Marie Presley memoárja, az Innen a nagy ismeretlenbe, amelynek a Troubadour Books gondozásában megjelent magyar kiadása akadt a kezünk ügyébe. A kötettel részletesebben is foglalkoztunk ebben a cikkben, ám akadnak még olyan részletek, amelyek említésre méltók. Mint ismert, a 2023. január 12-én elhunyt Lisa Marie Presley a rock ’n’ roll királyának, Elvis Presley-nek az egyetlen gyermeke, aki gyerekkorában sok időt töltött a Graceland-birtokon édesapjával együtt.

A memoárban beszámolt többek között arról, hogy édesapját idegességgel töltötte el az érkezése, így többször is elpróbálták a kórházba vezető útvonalat – majd amikor beindult a szülés, a család egyik barátja majdnem rossz intézménybe vitte őket. Mint írta, édesanyja, Priscilla Presley még a kórházban fekve is igyekezett tetszeni az énekesnek, így műszempillát ragasztott fel. Legalábbis szeretett volna, de annyira ki volt merülve a szülés miatt, hogy a szemhéja helyett a tükörre ragasztotta. Arról is anekdotázott, hogy az édesapjánál senki nem mondta szebben, hogy „AZ ISTENIT”, amit déli akcentusával magyarázott.

Mesélt a csínytevésekről, amelyeket elkövetett a birtokon, kiemelve, fogalma sincs, hogyan élték túl ezeket a játékokat. Felemlegette, milyen ajándékokkal halmozta őt el Presley, egyszer például egy lóval, amivel még a házba is besétáltak, majd az állat a dédnagyanyja szobája előtt végezte el a dolgát. Egyik nagynénjétől, Deltától kapott ajándéka ugyanakkor különösen felbőszítette az énekest. Ahogy megfogalmazta, Elton John lemezeivel lepte meg őt, majd Presley kérdőre vonta a nagynénjét, miért tette, mondván: „Ki a franc ez a senkiházi, akinek a lemezeit hallgatja?”



Nem sokkal ezután apa egyik koncertje előtt Eltont odakísérték hozzá a backstage-ben. Meg akarta ismerni azt az embert, akinek a lemezeit hallgatom. Eltonnal azóta is ezen röhögünk. Végül én is találkoztam Eltonnal a kilencedik születésnapomon. Anyám intézte el, hogy elmehessünk hozzá. Megmutatta a híres ruháit, a szekrényeit és a csizmáit. Nagyon tündéri és kedves volt. Teáztunk

– fogalmazta meg.