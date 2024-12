A színésznő két gyermek büszke édesanyja, többet azonban nem vállalna be, erre határozott indoka van. Meglepő módon nem a szülés okozta fájdalmat, de nem is a kevés alvást hozta fel.

Keira Knightley immár 11 éve alkot egy párt James Righton színésszel, akivel két közös gyermeket vállalt: Edie 2015 májusában, Delilah pedig 2019 szeptemberében született, a 39 éves színésznő azonban igyekszik óvni a lányokat a nyilvánosságtól.

A Karib-tenger kalózai és az Igazából szerelem című filmek sztárjának az ugyanakkor nincs ellenére, hogy interjúiban meséljen csemetéiről, hiszen nagyon büszke rájuk. Hasonlóan lett a napokban is, amikor legújabb Netflix-sorozatát, a Black Doves-t népszerűsítette a The Tonight Show adásában. Knightley a műsorvezetőnek, Jimmy Fallonnak azt is elárulta, egyáltalán nem siet a családbővítéssel.

Ismerős az az érzés, amikor úgy érzed, még egy gyermeket kellene vállalnod, csak mert a nagyobb gyermekeid annyira kedvesek? Végig tudnám csinálni a terhességet, még a szüléssel sem lenne bajom, de az biztos, hogy nem tudnék több Peppa malacot nézni! Úgyhogy nem kell több gyerek!

– szögezte le viccelődve a színésznő, hozzátéve, kifejezetten örül annak, hogy lányai újabban már nem a Peppa malacért rajonganak, hanem japán filmeket néznek. Zenei ízlésük is változott: 9 éves lánya, Edie Lizzo és Chappell Roan dalait hallgatja, s már most olyan, akár a tinédzserek. A színésznő úgy meséli, gyermeke már most, 9 éves korában is cikinek érzi anyja viselkedését.

