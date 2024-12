A színésznő örül neki, hogy végre nem kell parkolóhely után kajtatnia.

Ábel Anita a Hot! magazinnak adott interjút, amely során több témát is érintettek, köztük hogy a színésznő az utóbbi időszakban túlvállalta magát – színpadi szerepei és az Egy ritmusban vagyunk podcast miatt –, így vissza kellett mondania egyes felkéréseket. Mint arról beszámolt, a jóga jelenti számára a legnagyobb kikapcsolódást, illetve jelenleg továbbképzésben is részt vesz.