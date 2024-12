Selena Gomez, a népszerű amerikai színész-énekesnő, hivatalosan is bejelentette eljegyzését Benny Blanco zenei producerrel. A hírt Instagramon osztotta meg az énekesnő, aki csillogó, marquise-stílusú gyémántgyűrűjét is megmutatta a rajongóinak, amely a képek tanúsága szerint egy romantikus piknik során került az ujjára.

Persze egy híresség esetében a hatalmas gyémántgyűrű elengedhetetlen kelléke egy lánykérésnek, azonban Gomezék jeles alkalmához nem csak a klasszikus elegancia, hanem a meghitt egyszerűség is társult: a pár Taco Bell ételekkel ünnepelt – ecseteli a TMZ.

Az énekesnő a bejegyzés mellé azt írta: „Az örökkévalóság most kezdődik”, a történteket pedig párja sem hagyta szó nélkül, aki humorosan reagált a képre: „Várj csak... ő az én feleségem!” – írta.

Selena Gomez és Benny Blanco 2023 júliusában kezdtek el randizni, bár kapcsolatuk gyökerei sokkal régebbre nyúlnak vissza. Először Selena zenei karrierjének kezdetén találkoztak, és később együtt dolgoztak az I Can't Get Enough című dalon. Bár korábban csak szakmai kapcsolat volt köztük, tavaly átalakult románccá.

Az eljegyzés híre nem teljesen váratlan, mivel az elmúlt hónapokban több jel is utalt rá. Gomez korábban egy képén szív-emojival takarta el a gyűrűsujját, majd egy aranygyűrűt is viselt ugyanazon a kezén. Az ilyen mozzanatok rajongói spekulációkat váltottak ki, de a pár eddig nem kommentálta ezeket. Korábban ennek ellenére többször nyilatkoztak arról, mennyire komoly a kapcsolatuk, amelyet most már tettek is bizonyítanak.

A rajongók izgatottan várják, hogy további részleteket tudjanak meg a közelgő esküvőről és az új fejezetről, amely Selena Gomez és Benny Blanco életében kezdődött.