Dániel 5 millió forintot vesztett a vízidisznó miatt, szerettei most megpróbálták kárpótolni őt.

Az idei évad eddigi legnagyobb nyereményével, 10 millió forinttal távozott a stúdióból a Legyen Ön is milliomos! játékosa, Koltai Dániel. A férfi nagyon örül sikerének, sőt már azt is tudja, a pénzből Új-Zélandra utazik, valójában azonban egy hajszálnyira volt a még ennél is nagyobb pénzösszegtől.

A következő, 15 milliós kérdés az volt: Melyik az az állat az alábbiak közül, ami rágcsáló? „Volt négy opció, köztük a kapibara, vagyis vízidisznó. Bár utóbbira nem gondoltam volna, de mivel már nem volt több segítségem, így nem kockáztattam a már biztos 10 milliót. De játékon kívül azt jelöltem meg, és bizony az volt a helyes válasz” – mesélte a Borsnak Koltai, hozzátéve: szeretteinek hála nem gondol többé nehéz szívvel a kapibarákra.

A barátaim és kollégáim összefogtak és megleptek engem, a Rocio névre hallgató vízidisznó nevelőszülője lettem, a tábla is kint lesz a Fővárosi Állatkertben, ahová majd szülői értekezletre is kell mennem. Nagyon kedves ajándék, nagyon örültem neki

– újságolta vidáman.