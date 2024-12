A műsorvezető tiszta vizet öntött a pohárba.

Mint ismert, szombat este győztest hirdettek az X-Faktorban, a tehetségkutató 12. évadát a Gyere, kislány című dal előadója, Fehér Krisztián nyerte meg, aki eléggé megosztja az internetezőket. A napokban az X-Faktor 3. évadának győztese, Oláh Gergő is kiírta véleményét a Facebookra, kifejtve, Fehér produkciói és stílusa nem való ebbe a tehetségkutatóba, ugyanakkor az énekes kiemelte: mindezek ellenére nagyon tehetségesnek tartja a kunhegyesi fiatalembert, bár a második helyezettet, Sárközi Rolandot sokkal jobb előadónak tartja.

Az eredményhirdetés kapcsán egy videó is futótűzként kezdett el terjedni a TikTokon, mégpedig az, ahogyan Pápai Joci reagált, amikor Miller Dávid kinyitotta a győztes nevét tartalmazó borítékot. A TikTok-felhasználók szinte biztosra vették, az énekes-műsorvezető arcára azért ült ki furcsa grimasz, mert nem örült annak, hogy Fehér Krisztián nyert, s többen meg is jegyezték: egy tévésnek mindig uralkodnia kellene az érzelmein, egy ünnepi pillanatban sem ülhet ki az arcára a nemtetszés. Erről még paródiavideó is készült a TikTokon.

Pápai Joci végül magyarázatot adott a történtekre.

„Szó sincs róla, hogy nem örültem volna Krisztián győzelmének. Ő és Roland is tudják, mennyire szeretem őket, nagyon hozzám nőttek a hónapok során, és jó kapcsolatot ápolok mindkettőjükkel. Szerintem bennük fel sem merült ilyen gondolat, csak másokban.

De akkor most elmondom: a Roli iránti sajnálatom ült ki az arcomra. Rögtön átéreztem, hogy neki ez most milyen csalódás lesz. Ha ő nyerte volna ezt a versenyt, akkor is ugyanilyen fejet vágtam volna, mert mindez a vesztes fájdalmának szólt.

Aki természetesen nem vesztes, hiszen az X-Faktor ezüstérmese. Ugyanakkor én pontosan tudom, mi volt ezeknek a srácoknak a fejében, és hogy mennyire akarták a győzelmet” – fejtette ki Pápai Joci a story.hu-nak.

Íme az említett reakció: