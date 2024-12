A teknős már a Szent Ilona-sziget nemzeti kincsévé vált.

Szinte belegondolni is nehéz, hány történelmi eseményt élt túl Jonathan, a világ legöregebb Seychelle-szigeteki óriásteknőse, aki december elején töltötte be 192. életévét – ez a faj megérheti akár a 200 éves kort is. Bár pontos adatok nincsenek azzal kapcsolatban, melyik napon születhetett, a születésnapját december 4-re becsülték – az pedig biztosnak tűnik, hogy 1832-ben láthatta meg a napvilágot.

A teknős továbbra is a Szent Ilona-szigeten éli békés életét, ahova 1882-ben érkezett. Annak ellenére, hogy már megvakult és elvesztette a szaglását, viszonylag jó egészségnek örvend, ráadásul igen aktív, így gyakran látni őt mászkálni a kormányzó háza környékén. Nemzeti szimbólummá vált, és a helyiek annyira megszerették őt, hogy az arcképét az öt pennys pénzérme viseli a szigeten.