Csütörtökön leplezték le Jude Law csillagát a Hollywoodi hírességek sétányán, aki a családjával ünnepelte meg ezt az elismerést. Az 51 éves színészt a felesége, Phillipa Coan, valamint két idősebb gyermeke, a 28 éves Raff és a 24 éves Iris kísérte el az eseményre.

A Holiday és a Sherlock Holmes című filmek sztárjának egyébként, akit többek között Oscar-, Tony- és Olivier-díjra is jelöltek, négy anyától hét gyermeke született, akik csak nagy ritkán mutatkoznak a nyilvánosság előtt. Ezért is számít kivételes alkalomnak, hogy Sadie Frosttal közös gyermekei, Raff és Iris boldogan pózoltak vele a fotósok előtt. Law a nagy családjáról a beszédében is említést tett, megköszönve nekik a támogatást.

Nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy olyan családom van, akik el tudták fogadni a színészet és a filmkészítés iránti szenvedélyemet, és támogattak engem. Imádott családom néhány tagja ma is itt van velem, pontosan tudják, mit jelentenek nekem, nagyon szeretem őket!

Galéria: Jude Law csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán (Fotó: Tommaso Boddi / Getty Images Hungary)

Lude Lawnak Sadie Frosttól egyébként három gyermeke született: a 28 éves Raffnak és a 24 éves Irisnek van egy 22 éves öccsük is, Rudy. A színésznek később Samantha Burke-től is született egy lánya, Sophie, aki már 15 éves, de Catherine Hardingtól is van egy lánya, a 9 éves Ada. Mostani feleségével, Phillipa Coannal, aki az eseményre is elkísérte, a színész két gyermeket vállalt, ám az ő nevüket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

(Via People)