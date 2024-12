Egy káros szokásának intett búcsút nemrég az ismert zenész, Curtis. Az RTL Reggeli című műsorában árulta el, hogy a közelmúltban a turnéja alatt eldobta az alkoholt, és elkezdett komolyan odafigyelni az étkezésére és a mozgására is. Az életmódváltáshoz egy személyi edzőt is talált maga mellé, így hetente hatszor is lemegy az edzőterembe a közös munkák alkalmával.

100 kiló volt a cél, de az edzőm azt mondta, most annyira elkezdtem erősödni, izmosodni, hogy ami most vagyok, ez a 105–108, ez nekem megfelelő lesz

– mondta büszkén, hozzátéve, hogy mostanra 11 kilót fogyott, de menyasszonyának a korábbi testalkata is tetszett.

A zenész nem csak erről beszélt a reggeli műsorban, hosszasan mesélt arról is, hogy a kezdő előadóknak segít a karrierjük elindításában, és abban is, hogy hosszú távon is fenn tudjanak maradni: