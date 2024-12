Idén novemberben derült ki, hogy kényszerpihenőre megy a magyar tenger egyik legnagyobb fesztiválja a Balaton Sound, a hír pedig teljesen letaglózta Pumped Gabót. A celeb korábban úgy reagált a döntésre, hogy meglátása szerint száműzték a bulizni vágyókat a szentföldről. Nem csoda, hogy a hírt több mint egy hónap után se tudja feldolgozni Pumped Gabo, hisz 2015-ben ezen a fesztiválon fedezte fel az Index.

Szenvedek, reggel 9 de nem tudok aludni még mindig!!! és egyfolytában, kisebb nagyobb kajaszünetekkel a 3 hónapos balaton soundra gondolok. Nem tudom kiverni a fejemből. Próbálom de mindig eszembe jut, és jön a kérdés, Ki fogja megcsinálni a 3 hónapos balaton soundot ?,

írta Instagram-bejegyzésében Pumped, amit több AI-generált képpel is ellátott.

A posztban hozzátette, hogy reméli Orbán Viktor meglátja az ötletét és neki is megtetszik majd annyira, hogy meg is valósítsa. Követői ebben szeretnék is segíteni, így lelkesen taggelik a poszt alá a miniszterelnök Instagram fiókját.