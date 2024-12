Nemrég derült ki, hogy miután Megan Fox bejelentette, hogy babát vár zenész párjával, a színésznő ki is adta MGK útját. Fox ugyanis belenézett a férfi telefonjába, amiből kiderült, hogy több nővel is viszonyt folytathatott az elmúlt időszakban. Most Fox volt férje, Brian Austin Green üzent a fiatal zenésznek a TMZ cikke szerint, hogy

szedd már össze magad, Megan terhes!

A bulvárlap megjegyzi, hogy hiába vált el az egykori álompár, közös gyerekeik is összetörtek a hír hallatán.

A PageSix pedig nemrég kiszúrta, hogy MGK egy karácsonyi különkiadáshoz adta elő a Wham! Lasst Christmas című örök klasszikusát, amiből egy részletet is megosztott egy sebtapasszal ellátott szív társaságában. A találgatás ezzel kezdetét is vette, lehet így üzenne Megannak?

Mint ismert, Fox 2020-ban kezdett el járni MGK-vel, nem sokkal azt követően, hogy elvált férjétől, Brian Austin Greentől, akitől három fia született: Noah 11, Bodhi 9, Journey pedig 7 éves. A színésznő és a rapper 2022-ben eljegyzéssel is megerősítette kapcsolatát, 2023-ban azonban szakítottak. Úgy hírlett, Fox akkor azért szakított MGK-vel, mert az hűtlen volt hozzá, de végül megbocsátott neki.

Machine Gun Kellynek is született gyermeke előzőt kapcsolatából: Casie már 15 éves.