Öt hét telt el azóta, hogy a román származású táncosnak, Andrei Mangranak fel kellett hagynia a Dancing with the Stars táncversenyével, miután rendőrségi ügybe keveredett. Mint ismert, Andrei Mangra egy V. kerületi lakásban keveredett verekedésbe, ahol egy férfival tartózkodott. Két idegen bejutott az ingatlanba, ott megzsarolták és bántalmazták Mangrát, aki súlyos fejsérülést szenvedett. A szóváltást követően tettlegességig fajult a helyzet, még egy kés is előkerült. A rendőrök négy férfit igazoltattak, közülük hármat előállítottak. Ketten könnyebben megsérültek, őket a mentők kórházba vitték.

Egy, a Blikknek nyilatkozó bennfentes elmondása szerint, bár Mangra otthagyta a műsort, továbbra is támogatja egykori partnerét, Szabó Zsófit a versenyben, akire továbbra is barátként tekint: Andreinek mindenkivel megszűnt a kapcsolata, teljesen a háttérbe húzódott, senkivel nem beszél a stábból. Zsófinak viszont minden adás előtt egy rövid üzenetet küld és biztatja, szurkol neki.