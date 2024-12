Pedig Christopher Nolan több filmjénél is felmerült a neve.

Keresztbe tett neki egy vezető a Warnernél, ezért nem kapott szerepet a Memento után Christopher Nolan filmjeiben Guy Pearce. A brutalistában nyújtott alakításáért most Golden Globe-ra jelölt színész a Vanity Fairnak arról mesélt, anno még Londonba is elutazott, hogy átbeszéljenek egy Batman-szereplehetőséget, R'as Al Ghul karakterét a rendezővel, de még a gépen megtudta, nem kaphatja meg azt.

Nolan az évek során több szerepet is említett, szóba került az első Batman és A tökéletes trükk is. De a Warner Bros-nál egy fejes kerek-perec azt mondta az ügynökömnek: “Nem jön be nekem Guy Pearce. Sosem fogok szerepet adni Guy Pearce-nek. Sosem fogom alkalmazni Guy Pearce-t.” Végül is, jó ezt tudni. Velem is van úgy, hogy nem jön be ennek vagy annak a színésznek a játéka. De ez az én esetemben egyet jelentett azzal, hogy sosem dolgozhattam Chris-szel