Hálás, amiért a döntőig eljuthatott.

Fotó: TV2

A Dancing with the Stars ötödik évadának győztes párosa Whisperton és táncpartnere, Tóth Katica lett. TV2 táncos show-műsorának másik nagy esélyese Szabó Zsófi a második helyen végzett Suti Andrással, de nagyon hálás annak, hogy a nézők őt szavazták meg a második legjobb amatőrnek. A műsorvezető Lékai-Kiss Ramóna kérdésére azt is elmondta, hogy nem volt könnyű dolga a Dancingben, viszont úgy érzi, most már bármilyen kihívással képes megbirkózni. Arról, hogy a műsor konkrétan mit is adott neki, a következőt mondta:

Hogy önmagam lehetek, sírhatok akár minden héten, nem kell azt mutatni, hogy üres vagyok. Igazából egy olyan képet láthattak rólam az emberek az elmúlt évek során, hogy ez egy üres lány. Tele vagyok érzelemmel, ezt a tánc most kihozta belőlem

– mondta könnyes szemekkel Szabó, aki hozzátette: boldogok és hálásak, hogy táncolhattak. Úgy érzi, a nyolc élőshow alatt megmutathatta, hogy ki ő valójában, miközben sok barátot is szerzett.