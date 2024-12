A győztes páros a jövőjükkel kapcsolatban is megosztottak egy kulisszatitkot.

Szombat este véget ért a TV2 Dancing with the Stars című műsorának ötödik évada, amelynek győztes párosa Whisperton, azaz Strenner Antal és táncpartnere, Tóth Katica lett. Az eredmény hirdetést követően Lissák Laura kérdezte a versenyzőket arról, milyen érzések kavarognak bennük.

„Ma egész nap azt mondtam Katicának, hogy bárhogy is alakul a verseny, mi tényleg nyertünk a barátságunkkal, és ezzel az úttal, mindennel, amit mi itt végigcsináltunk a parketten az elmúlt nyolc adásban. És az, hogy ezt a díjat még pluszban fel is emelhetjük a végén, olyan csodálatos és elképesztő táncosok, versenyzők között, ez hihetetlen... Fantasztikus utazás volt, annyira sok mindent megtanultam magamról, a barátságról, arról, milyen is az, amikor az ember mer száz százalékig autentikusan önmaga lenni, és elhiszi magáról, hogy képes rá” – mondta az influenszer, hozzátéve: az elnyert trófeájuk a legjobb súly, amit cipelniük kell majd a hátukon.

A 23 éves tiktoker és profi táncpartnere egy életre szóló barátságot kötöttek egymással a műsornak köszönhetően, és ahogy korábban is fogalmaztak, már csak azért is győztesnek érzik magukat. Mint kiderült, egy közös projektbe is belekezdenek hamarosan, de erről egyelőre nagyon keveset árultak el.

Nagyon szeretnénk már elmondani, és ez a napokban meg is fog történni ez a kis bejelentésünk. Az biztos, hogy táncolni fogunk. Az biztos, hogy együtt fogjuk csinálni. És az biztos, hogy másokat is be fogunk vonni a dologba. Minden olyan embert, aki szeretne egy kicsit is hinni magában, és kipróbálni magát a táncparketten

– fogalmaztak sejtelmesen.