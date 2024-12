Egy pillanatra mindegyik Nyomozó megdöbbent, amikor a jelmez alól előbukkant a versenyző hajkoronája.

Az Álarcos énekes vasárnap esti adásában a Nyomozók, azaz Istenes Bence, Csobot Adél, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs ismét jól teljesítettek, egy vendégnyomozóval, Pápai Jocival kiegészülve ugyanis leleplezték a Fekete Párducot, aki az adásban előbb a Kenguruval, majd egy hármas párbaj keretei között a Rozmárral, a Jegesmedvével és a Teknőssel csapott össze.

A nyomozók döntése alapján a műsor végén a Fekete Párducnak kellett felfednie kilétét. Ráskó Eszter egy imát is elmondott, reménykedve abban, hogy helyes lesz a tippje, azaz a jelmez Herceg Erikát rejti, ellenkező esetben ugyanis meg kellett volna csókolnia Pápai Jocit. A Fekete Párduc kelletlenül ugyan, de elkezdett vetkőzni, pontosabban előbb a kesztyűjét vette le, ám ezt olyan színpadiasan sikerült megtennie, hogy a műsorvezető, Puskás-Dallos Peti meg is jegyezte, hogy reméli, felesége nem nézi ezt az adást.

„Hú, de vékonyak a karjai!” – harsant fel Istenes, amikor először megpillantotta a jelmez alatt rejtőző híresség kezeit. A Nyomozóknak végül igazuk lett, a maszk tényleg a 2022-es X-Faktor női mentorát, Herceg Erikát rejtette, jóllehet Csoboték eleinte Szandira tippeltek volna.

Én még szerettem volna azért itt lenni veletek, nagyon élveztem, kezdtem belejönni. Már látni is elkezdtem a maszkomban, mert nagyon nehéz volt az elején. Úgy imádtam! Jaj, b*ssza meg, miért találtatok ki?!

– fakadt ki Herceg, majd visszaemlékezve arra, mik hangzottak el a Nyomozóktól a korábbi produkciói alatt, Sebestyén Balázsnak oda is szúrt.

Ááh, azért nagyon haragudtam, amikor valaki azt mondta, hogy »Jaj, hadd jusson már tovább a Kenguru!«… Ez te voltál, Balázs? Most már nem foglak hallgatni reggelente!

– szólt be Herceg, majd mosolyogva hozzátette, csak viccelt, továbbra is fogja hallgatni a Balázsékat a Rádió 1-en. Az énekesnőnek egyébként ez volt az első tévés fellépése – a műsort korábban vették fel, később a Sztárboxban debütált új dalával –, ahogy ez volt az első olyan alkalom is, hogy szólóelőadóként lépett színpadra.

Herceg Erika a leleplezése után, az rtl.hu-nak adott interjúja során el is sírta magát.

„Azért jönnek a könnyek, mert nagyon lelkis vagyok. Örülök, mert nagyon sok szép dicséretet kaptam, mindig el volt ismerve a produkcióm. Másrészt szerettem volna még maradni, mert jó volt veletek. Jó volt ez a színpad, ez a jelmez, imádtam. […] Nagyon sajnálom, hogy karácsonykor nem láthatnak a nézők.”

