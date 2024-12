A műkörömépítő elárulta, miért döntött az örökbefogadás mellett.

A Házasság első látásra második évadában Széplaki Zoltán és Oláh Orsolya között nem egy konfliktust eredményezett már, hogy a 29 éves műkörmös a kutyájához, Rustyhoz igazítja az életét, de a 36 éves tűzoltónak az sem tetszett, ahogy neje kifejezi a szeretetét a házikedvence iránt. Úgy tűnik, ez a házasodós reality forgatását követően sem változott, sőt, a realityszereplő nemrég úgy döntött, Rusty névre hallgató skót juhásza mellé örökbe fogad még egy ebet.

– mesélte a hot! magazinnak Orsi, akinek kutyáiról ide és ide kattintva láthat fotókat.

Nekem a kutyák olyanok, mintha a gyerekeim lennének: hozzájuk igazítom az életemet. Két hónapig kerestem például olyan lakást, ami Rusty igényeinek is megfelel. Fontos volt, hogy legyen klíma, mert a nagy szőre miatt nem bírja a meleget, emellett a lift is szempont volt, mivel fél a lépcsőn. Én is akkor vagyok nyugodt, ha a kedvére teszek, még ha ezek miatt drágább albérletet kellett is keresnem