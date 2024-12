A Feleségek luxuskivitelben korábbi szereplője, Yvonne Dederick nemrégiben a lányáról, Catherineről, művésznevén Mardollról posztolt fotókat, aki egy fitneszversenyen mérettette meg magát. Most az ünnepi időszakra is együtt készülnek, az üzletasszony emlékei szerint utoljára lánya kamaszkora előtt voltak ennyire közel egymáshoz.

„Catherine sokkal inkább nyomásként élte meg az én sikereimet, így sokáig nem volt hajlandó észre­venni, valójában én vagyok a legnagyobb rajongója és támogatója. Olaszos családként néha túl hangosak voltunk, kamaszkorától sok csatát vívtunk, de mindez a múlt” – mondta Dederick, aki szerint lányánál ki kellett várni azt az időt, amikor már felnőtt módon tudja kezelni a konfliktusokat.

Egy dolog nem változott soha, én a kislányomnak mindig, minden élethelyzetben a legjobbat akartam és akarom ma is. Jó érzés arról mesélni, ő az, akivel lelkizhetek, akin érzem, igazán érdekli a gyerekkorom, a magyar és a brazil gyökereim, és bár nem gondoltam, hogy egyszer ezt fogom mondani, de szerintem öregkoromban is bátran rábízom majd magam, mert ő fog akkor is a legtöbbet törődni a lelkemmel. Remek tanácsokat ad, pszichológusnak kellett volna mennie