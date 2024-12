Furcsa mutatványt eszelt ki, hogy elérje a fa tetejét is.

Várkonyi Andrea után Ördög Nóra is megmutatta az Instagramon, hogyan díszítették fel idén hatalmas karácsonyfájukat. Pontosabban a műsorvezetőnő férje, Nánási Pál tette közzé a fotót a platformon azzal a megjegyzéssel, hogy immár az ő otthonukban is ünnepi hangulat honol.

Elkezdődött!

– jegyezte meg a fotós-gasztrovállalkozó a felvételnél, amelyen felesége látható, amint egy széken egyensúlyozva, egyáltalán nem veszélytelen pózban próbálja díszíteni fenyőfájuk legmagasabb pontját is. Erre a követők közül többen felhívták a figyelmet, aggódva a Dancing with the Stars zsűritagjáért, míg mások Angelina Jolie-hoz hasonlították őt, aki a Mr. és Mrs. Smith című filmben vállalkozott hasonló mutatványokra.

Nem ez az egyetlen friss és őszinte fotó azonban Ördög Nóráról. Egy hasonló, karácsonyi készülődéssel kapcsolatos felvételt a tévés is megosztott magáról az Instagramon, ám azon már kócosan, smink nélkül látható, enyhe utalást téve arra, mennyire megviselheti az embert az ünnepek előtti tülekedés az ajándékokért.