Lékai-Kiss Ramóna jót derült a dolgon, a kajakos kevésbé.

A TV2 Titkok Ramónával legutóbbi epizódjának vendége Kucsera Gábor volt, aki őszintén beszélt doppingbotránya mellett többek között előző televíziós szerepléseiről, például az Ázsia Expresszről is. Ám nem ez volt az egyetlen műsor, ahol a sportoló a közelmúltban feltűnt, a Dancing with the Stars legutóbbi évadában Stana Alexandra oldalán csillogtathatta meg tánctudását. A páros korábban többször is hangsúlyozta, remek hangulatban-, nagy nevetések között teltek a próbáik, ebből adott kis ízelítőt a nézőknek Stana, aki a díszlet mögött elbújva ugrott elő váratlanul, jól ráhozva a szívbajt korábbi partnerére. Míg a műsorvezető jót nevetett a dolgon, az összerezzent Kucserának az arcára fagyott a mosoly.

„Hallod, én úgy megijedtem! Azta rohadt életbe” – közölte az olimpikon, mellkasához kapva.

„Jól vagy? Azért ne álljon meg a szíved azért” – köszöntötte egykori társát Stana, majd Lékai-Kiss bevallotta, nem gondolták, hogy ennyire hatásos lesz a táncosnő belépője.