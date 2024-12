Sokan az Árulók – Gyilkosság a kastélyban egyik nagy esélyesének tartották az éles meglátásai miatt Alexy Viktort, de a finálé előtt mégis kiszavazták a többiek. Mivel a tatabányai születésű fiatal korábban úgy érezte, hogy tökéletesre fejlesztette az érdekérvényesítő képességét, így felemás érzésekkel gondol vissza szereplésére. Erről bővebben a Storynak mesélt.

Mint kiderült, szívesen kipróbálta volna magát egy gyilkos szerepében, hiszen úgy gondolja, az ármánykodás jobban ment volna neki, mint a nyomozás: „Annyira szívesen ­álltam volna a másik oldalon. Meggyőződésem, hogy remek gyilkos lettem volna. A műsor előtt még egy több oldalas tervet is írtam arról, miként viselkedjek, hogy ne bukjak le” – árulta el.

Bár műszaki menedzser szakon szerzett diplomát, és jelenleg egy vállalkozás marketingese, más irányba tervez nyitni.

­Kacérkodom a gondolattal, hogy visszatérek a YouTube-ra, a TikTokon már most is elég aktív vagyok, de azért az más kávéház. Imádok szerepelni, a kamera előtt sem voltam lámpalázas. Ezért is bízom benne, hogy akár más produkciókban is kapok lehetőséget. Akár egy párkeresőbe is szívesen elmennék, mert jelenleg szingli vagyok.